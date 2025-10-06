В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

Депутат Швыткин — об угрозе конфликта с НАТО: Все идет к ухудшению

Угроза прямого конфликта России с НАТО сохраняется, и за последние дни обстановка не становится лучше, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Страны НАТО продолжают линию, направленную на эскалацию напряженности с нашей страной, — сказал политик. — Мы видим, что страны альянса пытаются максимально приблизить к себе США в лице президента Дональда Трампа с целью удаления его от действий по урегулированию украинского конфликта».

По оценке Швыткина, события последний дней и недель, в частности, заявления о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk, указывают на то, что ситуация с напряженностью в мире не становится лучше.

«Думаю, что все идет к ухудшению. Хотя с нашей стороны сохраняется линия на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, что видно и из высказываний президента России. Надеюсь, это отрезвит сторонников конфликта», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC). В мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек. В него будут входить военнослужащие из стран альянса и Вооруженных сил Финляндии.