12:08, 6 октября 2025Спорт

В сборной России оценили слова Клебо о возможном бойкоте Олимпиады из-за россиян

Бородавко призвал осторожно относиться к словам Клебо о возможном бойкоте ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил заявление лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо о возможном бойкоте Олимпийских игр (ОИ) 2026 года в Италии в случае, если до соревнований допустят российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Он призвал осторожно относиться к таким словам. «Я думаю, что их спортивные и политические руководители не хотят видеть наших спортсменов. Нам остается только ждать решения FIS», — заявил Бородавко.

Ранее Клебо оскорбил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного», — заявил россиянин.

4 октября Клебо признался, что пока не задумывался о том, пропустит ли он Игры-2026 в случае допуска россиян. «Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — сказал спортсмен.

