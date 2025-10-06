В сборной России оценили слова Клебо о возможном бойкоте Олимпиады из-за россиян

Бородавко призвал осторожно относиться к словам Клебо о возможном бойкоте ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил заявление лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо о возможном бойкоте Олимпийских игр (ОИ) 2026 года в Италии в случае, если до соревнований допустят российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Он призвал осторожно относиться к таким словам. «Я думаю, что их спортивные и политические руководители не хотят видеть наших спортсменов. Нам остается только ждать решения FIS», — заявил Бородавко.

Ранее Клебо оскорбил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного», — заявил россиянин.

4 октября Клебо признался, что пока не задумывался о том, пропустит ли он Игры-2026 в случае допуска россиян. «Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — сказал спортсмен.