11:37, 6 октября 2025

В Совфеде ответили на слова Меркель о «троянском коне» Путина в ЕС

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о «троянском коне» президента России Владимира Путина в Евросоюзе говорят о том, что Меркель защищает страны Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал слова Меркель, которая назвала чушью и абсурдом мнение о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» Путина в Европейском союзе.

«Меркель понимает, что раскол внутри ЕС может углубиться. В таких условиях антагонизировать страны и лидеров, которые не во всем согласны с Брюсселем, означает прокладывать путь к будущему распаду ЕС», — написал Пушков.

Он противопоставил такой подход Меркель с другими политиками в странах Запада, которые «захлебываются от ненависти к России» и готовы причислять к врагам тех, кто эту ненависть не разделяет.

Меркель ранее также назвала виновных в начале СВО. Бывший канцлер Германии обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале боевых действий на Украине. По ее словам, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

