11:33, 6 октября 2025Забота о себе

Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Британский врач-гинеколог Дэниел Хэй удалял у пациенток матку даже в тех в случаях, когда были доступны другие методы лечения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет, подготовленный по заказу Руководящей группы по обзору гинекологии Великобритании.

Гинеколога университетской больницы Дерби заподозрили в том, что он причинял серьезный вред пациенткам, еще в 2017 году. После этого врач проработал в больнице еще три года, а затем ушел на пенсию. Только недавно подробности его деятельности стали известны.

Так, в отчете, подготовленном представителями Национальной службы здравоохранения Англии и страховым фондом, говорится, что Хэй навредил более чем 100 пациенткам, из них две получили серьезный вред здоровью, три — умеренный. Отмечается, что гинеколог проводил операции по удалению матки без острой необходимости, при этом женщины не знали, что имеются другие варианты лечения.

В отчете говорится, что врач также был не сдержан и демонстрировал неэтичное поведение. Так, одна из пациенток рассказала, что когда она спросила, почему ей будут делать полосную операцию, а не лапароскопическим методом, Хэй ответил: «Мне нравится делать разрезы».

В документе также отмечается, что действия гинеколога во многих случаях не привели к серьезному вреду здоровью лишь благодаря удаче и поддержке пациентов со стороны других врачей.

Ранее сообщалось, что врачи восемь лет лечили 30-летнюю женщину по имени Тамейки Макбрайд от тревожного расстройства, хотя в действительности она была больна раком. Обнаружить онкологическое заболевание удалось, когда оно было на запущенной стадии.

    Все новости