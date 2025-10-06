Взрыв в Харькове сняли на видео

«Страна.ua»: В сети появилось видео взрыва в Харькове

В сети появилось видео взрыва в Харькове. Запись опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что, по последней информации местных СМИ, прозвучало уже 18 взрывов. Также сообщается о пожарах на месте прилетов БПЛА.

Ранее репортер Андрей Руденко сообщил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Харьков продолжается.

До этого мэр украинского города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове произошло 13 взрывов. Он также уточнил, что большинство прилетов пришлись на Холодногорский район города. Он также заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние годы.

