Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 6 октября 2025Бывший СССР

Взрыв в Харькове сняли на видео

«Страна.ua»: В сети появилось видео взрыва в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео взрыва в Харькове. Запись опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что, по последней информации местных СМИ, прозвучало уже 18 взрывов. Также сообщается о пожарах на месте прилетов БПЛА.

Ранее репортер Андрей Руденко сообщил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Харьков продолжается.

До этого мэр украинского города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове произошло 13 взрывов. Он также уточнил, что большинство прилетов пришлись на Холодногорский район города. Он также заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Невролог развеяла мифы о радикулите

    Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

    В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

    Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

    Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

    Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

    Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

    На Западе предрекли отставку Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости