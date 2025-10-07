Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 7 октября 2025Наука и техника

Человеку впервые пересадили почку с универсальной группой крови

Nature: Человеку пересадили почку с измененной группой крови на универсальную
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Международная команда исследователей из Канады и Китая впервые в мире пересадила человеку почку, которой предварительно изменили группу крови с А на универсальную О. Об этом сообщается в Nature.

Чтобы сделать орган совместимым с любым пациентом, ученые использовали специальный фермент, удаляющий антигены типа А с поверхности клеток. После обработки донорская почка фактически превратилась в «универсальный» орган, не вызывающий иммунной атаки у реципиента. Модифицированный орган пересадили 68-летнему мужчине в состоянии смерти мозга в больнице города Чунцин. Почка оставалась функциональной, вырабатывала мочу в течение шести дней. На второй день она начала проявлять первые признаки отторжения.

Материалы по теме:
«В один день вся жизнь перевернулась и разбилась вдребезги» 12-летнего мальчика спасут дорогие лекарства. Срочно нужна наша помощь
«В один день вся жизнь перевернулась и разбилась вдребезги»12-летнего мальчика спасут дорогие лекарства. Срочно нужна наша помощь
23 сентября 2025
Первая положительная группа крови: особенности, совместимость при донорстве, питание, характер обладателей крови I+
Первая положительная группа крови:особенности, совместимость при донорстве, питание, характер обладателей крови I+
12 августа 2025

Авторы подчеркивают, что речь идет о первых шагах к новой эпохе трансплантологии. Сейчас органы можно пересаживать только при совпадении групп крови, иначе иммунная система пациента атакует чужеродные ткани. Если технология подтвердит эффективность на живых пациентах, это позволит устранить одно из главных препятствий при пересадках и резко сократить время ожидания донорских органов.

По словам экспертов, следующая цель исследователей — усовершенствовать метод ферментной обработки, чтобы продлить срок работы пересаженных органов и провести клинические испытания на живых пациентах.

Ранее в Китае впервые пересадили человеку легкое от генетически модифицированной свиньи — трансплантат проработал девять дней без признаков немедленного отторжения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Назван ключевой вопрос для ХАМАС

    В России рассказали о подготовке США замены Зеленскому

    Бывшая помощница Байдена рассказала о реакции на получение российского гражданства

    Слова Трампа о поставках Tomahawk Киеву объяснили

    Появление мышей в петербургском аэропорту объяснили

    19-летняя невеста Лепса пошутила о следующем муже

    В России допустили применение ядерного оружия в ответ на поставки Киеву Tomahawk

    «Мисс Россия — 2022» назвала позором результаты конкурса «Мисс Россия — 2025»

    Премьер Словакии призвал Еврокомиссию снять «антироссийские очки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости