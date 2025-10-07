Человеку впервые пересадили почку с универсальной группой крови

Nature: Человеку пересадили почку с измененной группой крови на универсальную

Международная команда исследователей из Канады и Китая впервые в мире пересадила человеку почку, которой предварительно изменили группу крови с А на универсальную О. Об этом сообщается в Nature.

Чтобы сделать орган совместимым с любым пациентом, ученые использовали специальный фермент, удаляющий антигены типа А с поверхности клеток. После обработки донорская почка фактически превратилась в «универсальный» орган, не вызывающий иммунной атаки у реципиента. Модифицированный орган пересадили 68-летнему мужчине в состоянии смерти мозга в больнице города Чунцин. Почка оставалась функциональной, вырабатывала мочу в течение шести дней. На второй день она начала проявлять первые признаки отторжения.

Авторы подчеркивают, что речь идет о первых шагах к новой эпохе трансплантологии. Сейчас органы можно пересаживать только при совпадении групп крови, иначе иммунная система пациента атакует чужеродные ткани. Если технология подтвердит эффективность на живых пациентах, это позволит устранить одно из главных препятствий при пересадках и резко сократить время ожидания донорских органов.

По словам экспертов, следующая цель исследователей — усовершенствовать метод ферментной обработки, чтобы продлить срок работы пересаженных органов и провести клинические испытания на живых пациентах.

Ранее в Китае впервые пересадили человеку легкое от генетически модифицированной свиньи — трансплантат проработал девять дней без признаков немедленного отторжения.