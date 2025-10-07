Макгрегор: Келлог является главным инициатором передачи Киеву ракет Tomahawk

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он считает, что глава Штатов Дональд Трамп в последнее время все чаще попадает под влияние Келлога и в итоге может передать Tomahawk Киеву.

«Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь украинцам. Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие», — отметил эксперт.

По словам Макгрегора, все остальные члены администрации Дональда Трампа смотрят объективно на положение дел на Украине. Они не хотят идти на эскалацию конфликта.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование конфликта.

До этого сам Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

В свою очередь, издание Strategic Culture написало, что передача Штатами Киеву ракет не изменит ситуацию на поле боя.