Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:01, 7 октября 2025Наука и техника

Samsung похоронит популярную серию смартфонов

Samsung выпустила последнее обновление для смартфонов Galaxy S22
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karlis Dambrans / Getty Images

Корпорация Samsung выпустила финальное обновление для смартфонов серии Galaxy S22. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Фирма выпустила обновление прошивки One UI 8, основанное на Android 16, в начале осени. Программное обеспечение (ПО) стало доступно для Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, вышедших в феврале 2022 года. Этот апдейт завершил цикл обновлений для линейки устройств.

«Это обновление One UI 8 — одновременно и горько-сладкое, и радостное событие», — заметили авторы медиа, подчеркнув, что Samsung фактически похоронила популярные смартфоны. На старте продаж девайсы Galaxy S22 получили операционную систему (ОС) Android 12.

Авторы издания подчеркнули, что корейский IT-гигант выполнил свое обещание, так как телефонам было положено четыре обновления Android. Владельцы актуальных флагманов бренда могут рассчитывать уже на семь крупных обновлений ОС. Также в материале говорится, что апдейт One UI 8 для Galaxy S22 не принес на смартфоны никаких функций искусственного интеллекта (ИИ), которые доступны даже на дешевых устройствах Samsung.

Ранее стало известно, что производители дешевых смартфонов обязались дольше поддерживать устройства обновлениями Android. Так, Xiaomi выпустила недорогой аппарат Redmi 15C 5G, который будет получать апдейт Android шесть лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости