Гоблин заговорил на литовском

Блогер Пучков заявил, что в армии общался с литовцами, и заговорил по-литовски
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Дмитрий Goblin Пучков» во Вконтакте

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заговорил на литовском языке. Запись эфира на радио Sputnik с неожиданным выступлением Пучкова доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Я в армии служил, у меня были друганы литовские — Балинаускас, Калинаускас, Красаускас. Отличные парни были, мы с ними пели литовские песни», — рассказал Гоблин.

На вопрос его соведущей Татьяны Ладяевой о том, знает ли блогер язык, тот ответил, что «только начало». После этого он процитировал строчку из литовской песни.

Ранее Пучков признался, что его разозлила инициатива запретить мат в интернете. Он заявил, что в стране есть более важные проблемы.

До этого Гоблин пожаловался на журналистов, создающих «мерзость». Переводчик уточнил, что имеет в виду желтую прессу, и признался, что не любит материалы этого жанра.

.
