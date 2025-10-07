Спорт
19:01, 7 октября 2025Спорт

Губерниев усомнился в правдивости объяснений о наличии допинга у Валиевой

Губерниев: Мы так и не услышали всей правды о допинговом деле Валиевой
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход российской фигуристки Камилы Валиевой от тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев отметил, что переход спортсменки от Тутберидзе заставляет задуматься над допинговым делом спортсменки. «Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой Валиевой? Этери Георгиевна молчит. Был ли дедушка вообще? Что за дедушка, откуда что взялось? В этом деле гештальт по-прежнему открыт», — заявил комментатор.

Ранее стало известно, что Валиева приехала к Тутберидзе и подарила ей букет цветов на прощание. Валиева тренировалась в группе Тутберидзе с лета 2018 года.

В данный момент Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Попадание микродозы препарата в организм спортсменки объяснили тем, что ее пожилой родственник принимал лекарство, содержащее это вещество, на регулярной основе. В результате, она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

