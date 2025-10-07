Спорт
12:25, 7 октября 2025Спорт

Раскрыты подробности прощания Валиевой с Тутберидзе перед уходом к Навке

Фигуристка Валиева попрощалась с Тутберидзе перед переходом в академию Навки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева попрощалась с бывшим тренером Этери Тутберидзе перед переходом в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Подробности раскрыло агентство РИА Новости.

Спортсменка приехала к Тутберидзе и подарила заслуженному тренеру России букет цветов. Валиева занималась у Тутберидзе с лета 2018 года.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

