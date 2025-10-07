Карпин ответил на угрозу министра спорта его уволить

Карпин ответил Дегтяреву на угрозы увольнения фразой «пускай не согласовывает»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не готов соглашаться со всеми высказываниями министра спорта России Михаила Дегтярева, чтобы сохранить свою должность. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что не намерен поддерживать все высказывания Дегтярева, даже если это может привести к его увольнению с поста тренера национальной команды. «Если для того чтобы согласовать главного тренера сборной, нужно быть согласным с любым высказыванием, даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Если дело из-за этого, пускай не согласовывает», — сообщил Карпин.

В сентября Дегтярев пригрозил увольнением Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер допустил, что в дальнейшем может не согласовать кандидатуру Карпина на пост тренера.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу Карпина на посту главного тренера национальной команды. Он заявил, что в РФС довольны работой специалиста, так как сборная России находится на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).