Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:57, 7 октября 2025Культура

Концерт американского рэпера в Москве отменили

Первый в России концерт рэпера Swae Lee, запланированный на 8 октября, отменили
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменили. Об этом говорится на сайте концертной площадке VK Stadium, где должно было состояться мероприятие.

Организаторы отметили, что Swae Lee не смог вовремя получить российскую визу. Билеты можно будет вернуть с 13 октября по 20 октября в месте их приобретения.

До этого стало известно, что американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию.

Ранее сообщалось, что американская певица Vassy не смогла принять участие в конкурсе «Интервидение». Это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров

    Туристы из России попали в рабство за границей и стали мошенниками

    Россиянка описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев»

    В зоне СВО уничтожили трех роботов ВСУ

    Арестовича заново объявили в розыск в России

    Скорость интернета временно ограничат в российском регионе

    Онищенко оценил перенос начала уроков

    Турист-одиночка отправил родным фотографию медведя и пропал

    Секс-колумнистка пошла на смелый эксперимент в постели и пришла к неожиданным выводам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости