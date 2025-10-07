Концерт американского рэпера в Москве отменили

Первый в России концерт рэпера Swae Lee, запланированный на 8 октября, отменили

Первый концерт американского рэпера Swae Lee (Халифа Малика Ибн Шамана Брауна) в России отменили. Об этом говорится на сайте концертной площадке VK Stadium, где должно было состояться мероприятие.

Организаторы отметили, что Swae Lee не смог вовремя получить российскую визу. Билеты можно будет вернуть с 13 октября по 20 октября в месте их приобретения.

До этого стало известно, что американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию.

Ранее сообщалось, что американская певица Vassy не смогла принять участие в конкурсе «Интервидение». Это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».