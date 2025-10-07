Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 7 октября 2025Из жизни

Маленькая девочка сварилась в чане с молоком

В Индии маленькая девочка упала в кастрюлю со вскипяченным молоком и сварилась
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: DT Next / YouTube

В Индии полуторогодовалая девочка упала в чан со вскипяченным молоком на кухне школьной столовой и сварилась заживо. Об этом пишет издание Mothership.

Трагическое происшествие случилось в конце сентября в штате Андхра-Прадеш. Маленькую дочь по имени Акшита взяла с собой на работу охранница школы в деревне Буккарайасамудрам. Девочка погналась за кошкой, оказалась на кухне, споткнулась и упала в большую кастрюлю с только что вскипяченным для учеников молоком, которую поставили остывать под вентилятор.

Мать пострадавшей находилась рядом и сразу же вытащила ее из кастрюли. Девочку доставили в местную больницу с тяжелыми ожогами. Позже ее перевели в более крупную районную клинику. Врачи три дня боролись за жизнь Акшиты, но спасти не смогли.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Джорджия уснула в машине и погубила семилетнего сына. Ребенку придавило голову стеклом автомобиля.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости