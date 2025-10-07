Маленькая девочка сварилась в чане с молоком

В Индии маленькая девочка упала в кастрюлю со вскипяченным молоком и сварилась

В Индии полуторогодовалая девочка упала в чан со вскипяченным молоком на кухне школьной столовой и сварилась заживо. Об этом пишет издание Mothership.

Трагическое происшествие случилось в конце сентября в штате Андхра-Прадеш. Маленькую дочь по имени Акшита взяла с собой на работу охранница школы в деревне Буккарайасамудрам. Девочка погналась за кошкой, оказалась на кухне, споткнулась и упала в большую кастрюлю с только что вскипяченным для учеников молоком, которую поставили остывать под вентилятор.

Мать пострадавшей находилась рядом и сразу же вытащила ее из кастрюли. Девочку доставили в местную больницу с тяжелыми ожогами. Позже ее перевели в более крупную районную клинику. Врачи три дня боролись за жизнь Акшиты, но спасти не смогли.

