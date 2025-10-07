Экономика
12:55, 7 октября 2025Экономика

Обязательную маркировку распространят на мясные продукты

Минпромторг предложил ввести маркировку на мясные продукты с 1 августа 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Требования по обязательной маркировке мясной продукции в России могут начать действовать с 1 августа 2026 года. Проект постановления о поэтапном введении процедуры подготовил Минпромторг, передает «Интерфакс».

В пресс-службе министерства уточнили, что регистрация участников оборота этой продукции в системе «Честный знак» начнется с 1 марта следующего года.

На первой стадии маркировка распространится на мясные продукты, включая субпродукты и продукты из мясного жира. Спустя два месяца, с 1 октября 2026 года, требования затронут колбасные изделия. С того же момента участие в системе «Честный знак» станет обязательным для производителей из числа крестьянско-фермерских хозяйств.

На поэкземплярный учет мяса и мясной продукции ведомство хочет перейти с 1 марта 2028 года. Также в планах проведение добровольного эксперимента для тестирования маркировки мясной продукции перед тем, как оно станет обязательным, но его сроки не уточняются.

В документе предусмотрены и исключения для ряда категорий, которым маркировка не потребуется. Это продукция, полученная в результате упаковки для продажи на развес или фасовки при розничной торговле, а также товары, уже подлежащие маркировке. Например, речь идет о консервированных продуктах и товарах, относящиеся к консервированному детскому питанию для детей возрастом до 12 месяцев.

В министерстве считают, что маркировка мясных изделий даст возможность потребителям получить информацию о товаре и поспособствует сокращению объемов незаконного оборота данной продукции, доля которого, по оценке Высшей школы экономики, в прошлом году составляла 18 процентов.

Ранее представители бизнес сообщили, что система «Честный знак» практичеки не защищает рынок от подделок, а саму маркировку можно купить хоть на рынке. Представитель Центра развития перспективных технологий (регулятор «Честного знака») опроверг эту информацию, подчеркнув, что маркировка всегда заказывается официально.

