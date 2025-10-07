Забота о себе
12:30, 7 октября 2025

Назван простой способ защитить легкие от грязного воздуха

Пульмонолог Йоханнес: Фрукты защищают легкие от грязного воздуха
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Потребление фруктов уменьшает вредное воздействие загрязненного воздуха на легкие. Об этом рассказал врач-пульмонолог Джимми Йоханнес в беседе с Women's Health.

Врач подчеркнул, что эффективность этого простого способа была подтверждена недавним исследованием, которое показало, что у любителей фруктов функция легких после воздействия вредных веществ в воздухе снижалась заметно меньше, чем у тех, кто не ест фрукты. Вероятным объяснением этого он назвал то, что во всех фруктах содержится много веществ, обладающих противовоспалительным свойством. По его мнению, они защищают легкие от окислительного стресса, который возникает из-за грязного воздуха.

Йоханнес добавил, что заметный эффект достигается только в том случае, если есть фрукты каждый день и в большом количестве. Он посоветовал употреблять не менее 400 граммов разных плодов в день.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская посоветовала съедать не менее 50 различных продуктов в неделю. По ее словам, пищевое разнообразие позволит снабдить организм всеми полезными веществами и обеспечит нормальную работу кишечника.

