Названы самые болезненные для Украины цели ударов ВС России

Политолог Глазунов: Самые болезненные для Украины цели ВС РФ — электростанции

Самые болезненные для Украины цели ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) связаны с энергетикой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Он уточнил, что такие атаки могут привести к коллапсу.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) Россия ударит так, что Киеву «будет очень больно». Он добавил, что такие удары также помогут российским военным продвинуться вперед и выполнить задачи специальной военной операции.

«У них все то же самое, что и у нас, потому что все держится на электричестве. Все электростанции, какие только остались на Украине, там их немного. Удары по ним вызовут коллапс. Если не будет электроэнергии, станут заводы, промышленные и военные объекты, транспорт, прекратит работать правительство», — отметил эксперт.

Второй по значимости целью Глазунов указал железнодорожную инфраструктуру, мосты и всю логистическую инфраструктуру, с помощью которых на Украину доставляется вооружение и перемещается личный состав. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что военные цели Вооруженных сил России могут быть разными в зависимости от задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что ВСУ за более чем 3 года вывели из строя уже восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Как отметил эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа, ключевая цель этих ударов состоит в том, чтобы не допустить генерации электроэнергии на станции, а также создать крайнее психологическое напряжение в коллективе ЗАЭС.