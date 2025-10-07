Обвиненный в домогательствах к детям тренер по фигурному катанию возобновил работу

Обвиненный в домогательствах тренер Медовиков возобновил работу с детьми

Тренер по фигурному катанию Константин Медовиков, которого ранее обвиняли в домогательствах в отношении несовершеннолетних, возобновил работу с детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

Отмечается, что Медовиков продолжает работать в частной школе «Сибирский лед» в Новосибирске. В настоящее время он набирает группу детей от третьего юношеского разряда и старше. Несмотря на продолжающиеся в отношении Медовикова следственные действия, законом ему не запрещено заниматься тренерской деятельностью.

В апреле мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой сообщила, что Медовиков систематически домогался ее дочери. Она заявила, что ключевой момент произошел на соревнованиях в январе 2025-го, когда Медовиков в зоне объявления оценок прижал ребенка к себе, дважды коснувшись области груди, что попало в трансляцию.

Ранее сообщалось, что против Медовикова возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Сам тренер ситуацию никак не комментировал.