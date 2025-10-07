В России высказались о возможности перерасчета выплат для одной категории пенсионеров

Депутат Бессараб: Идея перерасчета пенсий работающим пенсионерам малореализуема

Выплатить работающим пенсионерам недополученные с 2016 по 2024 год суммы, безусловно, нужно, но сегодня это малореализуемая задача, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своей оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее депутаты Госдумы (ГД) от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) обратились в правительство с предложением выплатить недополученные в соответствии с законодательством суммы за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года работающим пенсионерам.

«У нас пенсия уже просто составляла жалкие крохи, когда было принято решение не индексировать пенсии для работающих пенсионеров, чтобы поднять для тех, кто не работает. Это решение позволило в дальнейшем в среднем на тысячу-полторы в год повышать эту пенсию. Вы помните, что мы начинали эту реформу в 2016 году — пенсия была около 15 тысяч, сейчас она уже больше 26 — это средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров, и, наконец, в этом году мы уже проиндексировали пенсию работающим пенсионерам», — поделилась депутат.

Нужно произвести эти выплаты, безусловно, но это задача будущего, потому что сегодня бюджет дефицитный. Сегодня эта задача малореализуемая Светлана Бессараб депутат Госдумы

Как ранее сообщил депутат Ярослав Нилов, некоторые пенсионеры досрочно получат повышенную на 7,6 процента пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года. По его словам, индексация страховых пенсий должна пройти на месяц раньше.

