Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте UFC.

Отмечается, что спортсмен не предоставил точную информацию о своем местонахождении для сдачи допинг-тестов 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 года. Срок дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и продлится до 20 марта 2026 года.

Изначально срок наказания составлял 24 месяца, однако его сократили до 18 месяцев благодаря сотрудничеству Макгрегора с антидопинговым управлением в ходе расследования.

Ранее Макгрегор заявил, что примет участие в турнире UFC, который состоится на территории Белого дома в Вашингтоне.

Турнир должен пройти в июле 2026 года. Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США. Детали турнира пока неизвестны.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.