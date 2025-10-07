Спорт
14:03, 7 октября 2025Спорт

Раскрыты подробности дебютного сезона Овечкина в НХЛ

Бывший хоккеист «Вашингтона» Робитайл: В дебютном сезоне Овечкин был лидером
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Бывший нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Луи Робитайл раскрыл подробности дебютного сезона российского нападающего Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Робитайл вспомнил, что Овечкин страстно любил хоккей и старался общаться с лидерами «Вашингтона», чтобы быстрее влиться в команду. «Уже тогда его можно было назвать лидером», — заявил он.

Ранее генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о будущем Овечкина. Он заявил, что хоккеист должен сам принимать решение.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

    Все новости