Раскрыты подробности дебютного сезона Овечкина в НХЛ

Бывший хоккеист «Вашингтона» Робитайл: В дебютном сезоне Овечкин был лидером

Бывший нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Луи Робитайл раскрыл подробности дебютного сезона российского нападающего Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Робитайл вспомнил, что Овечкин страстно любил хоккей и старался общаться с лидерами «Вашингтона», чтобы быстрее влиться в команду. «Уже тогда его можно было назвать лидером», — заявил он.

Ранее генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о будущем Овечкина. Он заявил, что хоккеист должен сам принимать решение.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.