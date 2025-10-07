RS: Изъятие активов России подорвет доверие инвесторов к Европе и ее репутацию

Обозреватель Марк Эпископос предположил, к чему приведет конфискация замороженных российских активов. Об этом он высказался в статье для Responsible Statecraft (RS).

Эпископос заявил, что изъятие активов России подорвет доверие инвесторов к Европе.

«Это будет рассматриваться и трактоваться как экспроприация во всех отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями для репутации Европы», — подчеркнул он.

Журналист также осудил предложение Еврокомиссии выделить Украине «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских средств. Он назвал эту меру «такой же тупой, как и всегда».

Ранее в Кремле назвали возможный ответ России на действия по изъятию активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет бессрочно преследовать инициаторов и исполнителей этого решения.