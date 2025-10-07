Спорт
16:41, 7 октября 2025Спорт

Тарасова оценила прощание Валиевой с Тутберидзе

Тарасова заявила, что Валиева должна была принести Тутберидзе цветы на прощание
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила то, что российская фигуристка Камила Валиева попрощалась с бывшим тренером Этери Тутберидзе перед переходом в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Она сто процентов должна была принести цветы, если уходит», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что Валиева — ученица Тутберидзе, так как она сформировала ее как спортсменку. При этом тренер добавила, что не ее задача обсуждать взаимоотношения других людей.

Ранее стало известно, что Валиева приехала к Тутберидзе и подарила заслуженному тренеру России букет цветов на прощание. Валиева занималась у Тутберидзе с лета 2018 года.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

