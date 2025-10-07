Трамп сообщил о полученном от Ирана сигнале по сделке в Газе

Соединенные Штаты получили сигнал о заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по сектору Газа состоялась. С таким утверждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано», — отметил он.

Дональд Трамп в конце сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов.

На днях глава Штатов рассказал, при каких обстоятельствах возможно прекращение огня в секторе Газа. Политик объяснил, что прекращение огня возможно, если ХАМАС согласится на условия США.

До этого СМИ написали, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху удивило заявление президента США о том, что ХАМАС готово к миру. Глава Белого дома также призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа.