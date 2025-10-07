Путешествия
В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах трех российских городов — Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджикаввели временные ограничения на полеты.

Ранее в Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе работают системы оповещения.

