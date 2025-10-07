В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Калуги (Грабцево) и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого в аэропортах трех российских городов — Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика — ввели временные ограничения на полеты.
Ранее в Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе работают системы оповещения.