Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Завтра
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:11, 7 октября 2025Спорт

В ФИФА назвали условие для отстранения Израиля

Матч-директор Никимбаев заявил, что позиция ФИФА по Израилю зависит от США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Матч-директор Международной федерации футбола (ФИФА) Алишер Никимбаев назвал условие для отстранения Израиля от турниров. Его слова приводит Metaratings.

Никимбаев заявил, что позиция ФИФА зависит от США, так как страна — главный и по сути единственный союзник Израиля. Он подчеркнул, что президент ФИФА Джанни Инфантино старается дружить с президентом Дональдом Трампом и поэтому ФИФА ориентируется на позицию США.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.

Обсудить
    Обсудить
