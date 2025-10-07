В Сенате США отклонили проект демократов о финансировании правительства

Сенат США отказался принять проект демократов о финансировании правительства

Сенат Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 6 октября, не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения шатдауна. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает телеканал C-Span.

Так, за документ проголосовали менее 60 сенаторов, это не позволило преодолеть процедурное препятствие. В этот же день сенаторы рассмотрят аналогичный законопроект Республиканской партии.

В Белом доме ранее заявляли, что президент Дональд Трамп уверен в позиции республиканцев, несмотря на опасения о возможных политических последствиях затянувшегося кризиса в Штатах.

В свою очередь, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис рассказал, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом. И этом несмотря на обратные утверждения Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали о том, что глава Белого дома и его соратники захотели просить помощи у бизнеса в связи с возникшим шатдауном. Как уточнялось, американский лидер намерен заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся.

Накануне журналисты также предположили, что приостановка работы правительства США может затянуться на недели. Республиканцы рассчитывают на то, что сторонники демократической партии сдадутся.