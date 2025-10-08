Наука и техника
09:52, 8 октября 2025

ИИ научился предсказывать ДТП

ИИ научился анализировать причины ДТП и предсказывать новые аварии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Специалисты Университета Джонса Хопкинса (США) создали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), способный предсказывать аварии на дорогах. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Команда ученых разработала программу SafeTraffic Copilot, которую научили как анализировать причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП), так и точно прогнозировать будущие аварии. По мнению специалистов, ИИ поможет снизить количество ДТП и число пострадавших на американских дорогах.

Используемые исследователями большие языковые модели (LLM) обучали на основе текста, цифровых значений и спутниковых данных. Модель SafeTraffic Copilot способна оценивать как отдельные, так и комбинированные факторы риска. Программа может рассказать, связаны ли те или иные события и предшествующие аварии обстоятельства между собой.

«С ИИ мы можем перейти от грубой, совокупной статистики к точному пониманию причин конкретных столкновений», — заметил автор исследования Хао Ян. SafeTraffic Copilot обучается непрерывно, благодаря чему может учитывать новые обстоятельства. Точность прогнозов ИИ ученые оценили в 70 процентов. «Количество автомобильных аварий в США продолжает расти, несмотря на контрмеры. Это сложные события, на которые влияет множество факторов, таких как погода, схемы движения и поведение водителей», — подытожил Ян.

В конце лета ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) заявили, что воздух рядом с зарядками для электромобилей оказался загрязненным.

