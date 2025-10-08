Наука и техника
Apple посмеялась над сбоями Windows

Apple выпустила высмеивающую сбои в работе компьютеров на Windows рекламу
Корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры (ПК) и Windows рекламу. Ролик доступен на YouTube.

По сюжету восьмиминутного видео вымышленная команда разработчиков The Underdogs («Аутсайдеры») справляется с различными трудностями с помощью компьютеров Mac от Apple. Ролик вышел под названием Blue screen of death (BSoD, «Синий экран смерти») — так называется самая известная критическая ошибка Windows. Через рекламу Apple уверяет зрителей, что экосистема Mac имеет наилучшую защиту.

Журналисты профильного издания MacRumors заметили, что Apple напомнила о глобальном сбое Windows, который произошел 19 июля 2024 года. Тогда проблемы возникли по всему миру из-за неполадок в работе программного обеспечения (ПО) CrowdStrike — партнера Microsoft. «Благодаря высокому уровню безопасности продуктов Apple "Аутсайдеры" не пострадали и добились невероятного успеха», — говорится в ролике.

В рекламе также присутствует ссылка на раздел на сайте Apple, посвященный безопасности. В нем говорится, что самые глубокие компоненты операционной системы macOS — в отличие от Windows — защищены от изменений сторонним ПО или вредоносными программами. «Это проблема ПК, а ваши Mac — в безопасности», — отмечается в видео.

Ранее стало известно, что компания Apple проведет презентацию гаджетов в октябре. По мнению журналистов издания MacRumors, мероприятие состоится 18 или 30 октября.

