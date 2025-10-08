Вышли самые дешевые электромобили Tesla

Tesla выпустила свои самые дешевые электрокары по цене от 3,2 млн рублей

Корпорация Tesla представила свои самые дешевые электрокары. На это обратило внимание издание The Verge.

Компания анонсировала выпуск лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard. Это не новые автомобили, а упрощенные версии популярных моделей Tesla. Однако Model 3 и Model Y в базовой комплектации стоят рекордно дешево — 38,6 и 41,6 тысячи долларов (около 3,2 и 3,4 миллиона рублей).

Оба автомобиля имеют электродвигатель, способный разогнать машину до 100 километров в час за 6,8 секунды, и запас хода около 840 километров. Быстрая зарядка 15 минут дает запас хода 240 километров. Чтобы снизить стоимость моделей, Tesla пришлось отказаться от ряда функций, присутствующих в базовой версии автомобилей. К ним относятся панорамная крыша, передние и задние световые балки, дисплей для второго ряда кресел и подсветка околодверного пространства. Также у машин нет электропривода зеркал — их придется настраивать вручную.

Журналисты издания отметили, что глава Tesla Илон Маск неоднократно обещал выпуск дешевого электрокара стоимостью около 25 тысяч долларов (2 миллиона рублей). Однако Маск сам и саботировал его разработку ради других проектов — в том числе, беспилотного такси. «У Tesla была возможность полностью изменить правила игры. Вместо этого она делает ставку на что-то знакомое», — заключили авторы The Verge.

