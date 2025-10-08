Спорт
02:24, 8 октября 2025Спорт

Глава швейцарского футбольного клуба захотел позвать Путина кататься на лыжах

Глава «Сьона» Константин поздравил Путина с днем рождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и захотел позвать политика кататься на лыжах, передает Sport24.

«Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится», — сказал Константин.

Ранее старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп продолжил обострение отношений с Москвой, не поздравив с днем рождения Владимира Путина.

