Глава швейцарского футбольного клуба захотел позвать Путина кататься на лыжах

Глава «Сьона» Константин поздравил Путина с днем рождения

Глава швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и захотел позвать политика кататься на лыжах, передает Sport24.

«Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится», — сказал Константин.

Ранее старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп продолжил обострение отношений с Москвой, не поздравив с днем рождения Владимира Путина.

