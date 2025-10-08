Наука и техника
18:43, 8 октября 2025Наука и техника

Создатель iPhone извинился перед его пользователями

Экс-главный дизайнер Apple: Из-за iPhone люди стали зависимыми от гаджетов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Dernbach / dpa / Globallookpress.com

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв заявил, что из-за iPhone многие люди оказались в зависимости от гаджетов. Его слова цитирует издание PCMag.

На конференции разработчиков компании OpenAI, с которой Айв разрабатывает неизвестное устройство с искусственным интеллектом (ИИ), дизайнер заметил, что у человечества сложные отношения с технологиями. «Извините, что вы все так зависимы от своих телефонов», — заметил Айв, которого называют одним из создателей iPhone, Mac, iPad и многих других устройств. Айв проработал в Apple с 1992 по 2019 год.

По словам предпринимателя, в настоящий момент он работает над определенным гаджетом, который окажется «лучше смартфона». «Когда я говорю, что у нас непростые отношения с нашими технологиями, я имею в виду, что это крайне мягко сказано», — заметил Джонни Айв. Дизайнер объяснил, что его цель — создать устройство, которое будет «просто работать», не вызывая нездоровой привязанности у пользователей.

Также бывший главный дизайнер Apple и соратник Стива Джобса заметил, что ИИ-устройство позволит сделать людей более счастливыми и удовлетворенными. Подробности будущего гаджета Айв сообщать отказался, как и сроки его выпуска.

В начале октября корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры (ПК) и Windows рекламу. В ней Apple напомнила о глобальном сбое Windows, который случился в июле 2024 года.

    Все новости