10:42, 8 октября 2025Экономика

Набиуллина высказалась о «банковском рабстве»

Набиуллина: Банковское рабство в России почти ушло в прошлое
Кирилл Луцюк

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянам стало проще выбрать или поменять банк, если их привлекли более выгодные условия. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

Как отметила руководитель регулятора, «банковское рабство», о котором несколько лет назад шли жаркие споры, в настоящее время почти ушло в прошлое.

В октябре 2018 года Набиуллина уже поднимала вопрос о том, что россиян нужно освободить от «банковского рабства». Речь в данном случае шла о том, что некоторые работодатели мешали сотрудникам самим выбирать банк, на счет в котором будет перечисляться заработная плата. Тогда же Набиуллина сравнивала такое положение дел с «мобильным рабством», когда абонентов вынуждали менять номер телефона при смене оператора.

До этого, в 2014 году, президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий работников правом выбора банка, в котором будет находиться их зарплата. Однако даже в 2019 году некоторые эксперты заявляли, что в России подавляющее большинство работников оставались привязаны к зарплатному банку.

В 2020 году появился инструмент, который позволил работодателям перечислять заработные платы сотрудникам по номеру телефона.

