Обнаружен удивительный побочный эффект «Оземпика» и его аналогов

EANM 2025: Агонисты GLP-1 искажают результаты онкологических ПЭТ-КТ-исследований

Быстро растущее использование препаратов — агонистов рецепторов GLP-1, применяемых при диабете и для снижения веса, может искажать результаты онкологических ПЭТ-КТ-исследований. Об этом сообщили ученые из Alliance Medical Ltd. на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM 2025).

Агонисты GLP-1 (семаглутид и лираглутид) влияют на обмен глюкозы и работу симпатической нервной системы, что приводит к нетипичному распределению радиомаркеров. Исследователи отметили повышенное накопление препарата в мышцах, сердце и бурой жировой ткани — эффект, который может быть ошибочно принят за опухоль или воспаление.

Авторы подчеркивают, что отсутствие национальных и международных рекомендаций по интерпретации таких снимков может приводить к неверной диагностике, лишним обследованиям и стрессу для пациентов. Вместо отмены терапии они призывают радиологов учитывать историю приема GLP-1-препаратов при анализе результатов ПЭТ-КТ.

В конце сентября исследователи обнаружили, что применение «Оземпика» и других препаратов класса GLP-1 повышает риск выпадения волос.