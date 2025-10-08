Отсутствие реакции США на инициативу России по ДСНВ объяснили

Политолог Ордуханян назвал ошибкой предложение России к США по ДСНВ

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал ошибкой предложение России к США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его слова приводит «Ридус».

«В Вашингтоне, глядя на подобные предложения, начинают думать, мол, Россия чувствует себя не совсем хорошо, раз предпочитает играть в одни ворота, поэтому надо попытаться выкрутить Москве руки», — сказал он, добавив, что такие мысли являются ложными.

Эксперт объяснил, что в Вашингтоне знают о наличии у России новых ракетоносцев и ракет. При этом у США стратегическим ракетам по 40 и более лет, и многие на Западе сомневаются, что они взлетят.

«Они сами бы со временем прибежали продлевать ДСНВ. Так что наша настойчивость в данном вопросе мне совершенно непонятна. Я считаю это ошибкой», — отметил политолог.

22 сентября на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать условия ДСНВ после истечения срока действия договора 5 февраля 2026 года, если аналогичным образом поступит Вашингтон.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва после этого не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ.