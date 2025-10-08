Мема: РФ непременно ответит при запуске ракет Tomahawk по ее территории

Согласно некоторым подсчетам, у США в запасе имеется 4000 ракет Tomahawk всех модификаций на всех носителях. Telegram-канал «Военная хроника» проанализировал, сколько ракет в случае поставки потребуется Вооруженным силам Украины (ВСУ) для удара по целям в России. Между тем финский политик Армандо Мема предположил реакцию Москвы.

По данным канала, в 1500-километровой зоне от границы с Украиной находится более тысячи потенциальных целей. При этом крупные объекты с рассредоточенной инфраструктурой — к примеру, авиабаза — требуют запуска от 30 до 60 таких ракет, каждая из которых направляется на отдельный критический элемент. Авторы в связи с этим напомнили, что в 2017 году США выпустили 59 ракет Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат. Таким образом, применения всех 4000 ракет хватит на 65-90 целей, что не повлияет на исход конфликта. Как отметил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, мысль о том, что ответных мер со стороны России не последует, смехотворна.

Вместе с тем «Военная хроника» призывает серьезно отнестись к потенциальной опасности ракет.

При условии передачи Украине хотя бы 200-300 ракет американцы (а именно они отвечают за запуск таких ракет, а не ВСУ), вероятно, будут стремиться максимизировать эффект, выбирая не только военные цели, но и объекты энергетики или критически важной инфраструктуры «Военная хроника»

Между тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) опубликовали карту с зоной поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS. Эксперты отметили цели, до которых теоретически могут долететь «Томагавки» BGM-109E Block IV с дальностью полета 1600 километров и ракеты с максимальной дальностью 2500 километров. В теории в этой зоне могут оказаться 1655 известных военных объектов, включая 67 авиабаз.

Фото: John Moore / Getty Images

Администрация Трампа обеспокоена возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной

Как писал Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству, в последние недели представители администрации главы Белого дома Дональда Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Украиной ракет, после того как их купят и оплатят страны НАТО. Собеседники издания отметили, что не знают, какое решение принял глава государства по отправке соответствующего типа вооружений на Украину.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская пояснила, что в случае передачи ракет Украина будет вынуждена использовать их под тщательным контролем США и при участии американцев. Трамп же намерен дать России сигнал по переговорам об урегулировании конфликта на Украине за счет создания неопределенности вокруг Tomahawk, считает эксперт.