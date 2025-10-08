Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 8 октября 2025Мир

На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

Мема: Россия примет меры в случае запуска ракет Tomahawk по ее территории
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Matthew Daniels / Globallookpress.com

Москва примет ответные меры в случае запуска ракет Tomahawk по российской территории. Об этом предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мысль о том, что ответных мер со стороны России не последует, — просто смехотворна», — говорится в публикации.

Политик подчеркнул, что ракеты Tomahawk обладают ядерным потенциалом, а Запад думает над тем, чтобы передать их Киеву.

Ранее издание El Mundo со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может поставить ракеты Tomahawk Украине для давления на Россию, а затем увеличить поставки, если окажется недоволен результатом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что передача Вашингтоном американских ракет Tomahawk Киеву никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Он добавил, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации, поскольку эксплуатация такого ракетного вооружения «возможна только с прямым задействованием американского персонала».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости