Мема: Россия примет меры в случае запуска ракет Tomahawk по ее территории

Москва примет ответные меры в случае запуска ракет Tomahawk по российской территории. Об этом предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мысль о том, что ответных мер со стороны России не последует, — просто смехотворна», — говорится в публикации.

Политик подчеркнул, что ракеты Tomahawk обладают ядерным потенциалом, а Запад думает над тем, чтобы передать их Киеву.

Ранее издание El Mundo со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может поставить ракеты Tomahawk Украине для давления на Россию, а затем увеличить поставки, если окажется недоволен результатом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что передача Вашингтоном американских ракет Tomahawk Киеву никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Он добавил, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации, поскольку эксплуатация такого ракетного вооружения «возможна только с прямым задействованием американского персонала».