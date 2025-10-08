Забота о себе
Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

Специалист по ЗОЖ Берг: Пробуждения в три часа ночи требуют обследования у врача
Екатерина Улитина
Пробуждения в два-три часа ночи не являются нормой и требуют обследования у врача, убежден специалист по здоровому образу жизни Эрик Берг. Его слова приводит Daily Mirror.

Берг уточнил, что единичные случаи ночных пробуждений не говорят ни о чем серьезном, но если они повторяются регулярно, это тревожный сигнал организма. Дело в том, что среди ночи люди редко просыпаются, так как в это время их мозг находится в глубокой фазе сна, а уровень кортизола — на минимуме. «Если человек просыпается, значит, по какой-то причине у него повысился гормон стресса», — объяснил Берг.

Самой распространенной причиной он назвал внешние раздражители или несоблюдение гигиены сна. Чтобы забыть о ночных пробуждениях, он посоветовал соблюдать режим, быть активным в течение дня, вечером избегать стресса, не листать часами соцсети, а также не пить перед сном кофе и алкоголь. Если эти методы не помогут, ЗОЖ-специалист рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов рассказал о причине появления проблем со сном после 40 лет. По его словам, сон нарушается из-за хронического стресса, гормональных нарушений, системных заболеваний или пассивного образа жизни.

