Разработан российский шлем «Соратник» с элементами ИИ

«Народный фронт»: Разработан прототип российского шлема «Соратник» с ИИ

Разработчики из Москвы и Санкт-Петербурга представили прототип шлема «Соратник», оснащенного элементами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

«Модуль с ИИ получает данные с камеры бойца на шлеме, от других военнослужащих с аналогичной техникой, с дрона, который находится над полем боя», — сказали в организации.

Там заметили, что считают подобный шлем амуницией будущего. По данным разработчиков, ИИ будет помогать бойцу, в частности, анализировать данные, подсказывать местонахождение объектов и передавать видео с дрона.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев рассказал газете «Красная звезда», что российская боевая экипировка «Ратник» превзошла зарубежные аналоги.

В феврале 2023-го глава российского предприятия «Кираса» Владимир Кормушин сообщил, что опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году.