Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком прозрачном платье

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, опубликовала новое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала фигуру в ультракоротком обтягивающем прозрачном платье и купальнике на берегу моря. Пост получил более 600 лайков.

Леонтьева в паре с Горелкиным выигрывала юниорский финал Гран-при России, а также становилась серебряным призером первенства России среди юниоров. На взрослом уровне дуэт брал бронзу на этапах Гран-при России.

