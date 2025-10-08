Спорт
Автомобилист
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
5:2
Завершен
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
1:3
Завершен
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
3:4
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:45, 9 октября 2025Спорт

Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком прозрачном платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @_sofyaleonteva_

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, опубликовала новое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала фигуру в ультракоротком обтягивающем прозрачном платье и купальнике на берегу моря. Пост получил более 600 лайков.

Леонтьева в паре с Горелкиным выигрывала юниорский финал Гран-при России, а также становилась серебряным призером первенства России среди юниоров. На взрослом уровне дуэт брал бронзу на этапах Гран-при России.

Ранее украинская фигуристка Софья Голиченко показала вид сзади в откровенном боди черного цвета. На спортсменку подписано более 1900 человек.

