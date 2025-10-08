Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

Тихановский пообещал выучить английский язык для защиты интересов белорусов

Один из лидеров белорусской оппозиции Сергей Тихановский пообещал выучить английский язык, чтобы общаться с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически, понимая, что без союзников нам (белорусской оппозиции — прим. «Ленты.ру») не победить. Я принял решение выучить английский, чтобы говорить с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов», — сказал он.

По словам Тихановского, он понял, что «решение белорусского кризиса» зависит от геополитических процессов и является частью «глобального противостояния». Политик также подчеркнул, что сейчас восстанавливает картину событий, которые он пропустил во время заключения и признал, что совершил ряд ошибок после своего освобождения.

Сергея Тихановского, ранее приговоренного к 18 годам лишения свободы, отпустили из тюрьмы 21 июня. Отмечается, что это стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию, который прошел незадолго до этого.