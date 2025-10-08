Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 8 октября 2025Бывший СССР

Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

Тихановский пообещал выучить английский язык для защиты интересов белорусов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: «Страна для жизни» / Youtube

Один из лидеров белорусской оппозиции Сергей Тихановский пообещал выучить английский язык, чтобы общаться с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически, понимая, что без союзников нам (белорусской оппозиции — прим. «Ленты.ру») не победить. Я принял решение выучить английский, чтобы говорить с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов», — сказал он.

По словам Тихановского, он понял, что «решение белорусского кризиса» зависит от геополитических процессов и является частью «глобального противостояния». Политик также подчеркнул, что сейчас восстанавливает картину событий, которые он пропустил во время заключения и признал, что совершил ряд ошибок после своего освобождения.

Сергея Тихановского, ранее приговоренного к 18 годам лишения свободы, отпустили из тюрьмы 21 июня. Отмечается, что это стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию, который прошел незадолго до этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    В регионе на Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА и разработали инструктаж

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости