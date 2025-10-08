Силовые структуры
19:01, 8 октября 2025Силовые структуры

Стрелок перед расправой над архитектором написал жене предупреждение

Убийца архитектора предупредил жену об обысках и извинился перед расправой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев написал жене перед расправой над архитектором Александром Супоницким. Об этом сообщает 78.RU.

По данным источника, мужчина предупредил супругу, что в течение дня в квартиру придут с обысками, и извинился «за все».

Утром 8 октября Козырев, предварительно, подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта. Он поставил мужчину на колени и выстрелил ему в затылок. Девочку стрелок не тронул, она смогла убежать обратно в квартиру. После случившегося он спустился в арендованную квартиру и совершил суицид.

Причиной конфликта мог стать долг в пять миллионов, которые архитектор занял у стрелка. Они были знакомы 15 лет.

