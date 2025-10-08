Спорт
13:28, 8 октября 2025Спорт

Турецкий гимнаст сравнил чемпионат мира с первенством России

Турецкий гимнаст Асил: Чемпионат России выглядит ровно так же, как и ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике турок Адем Асил поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это одно из лучших соревнований, на которых я был. Оно выглядит ровно так же, как чемпионат мира», — заявил Асил. Он добавил, что чемпионат России превзошел его ожидания.

Гимнаст также сравнил судейство на чемпионатах мира и России. «Мне кажется, что российские судьи чуть строже. Но это хорошо, потому что это мотивирует работать усерднее», — отметил турецкий спортсмен.

Турок выступил на чемпионате России вне конкурса и в упражнениях на кольцах набрал лучшую сумму баллов среди всех участников. C лета этого года российские гимнасты начали возвращаться к выступлению на международных турнирах в нейтральном статусе.

