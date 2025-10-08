Учительнице дали 15 лет тюрьмы за совращение 13-летней няни своей дочери

В США вынесли приговор учительнице из штата Огайо, которая насиловала 13-летнюю няню своей дочери. Об этом сообщает New York Post.

В начале августа 41-летняя Стефани Келленбергер признала вину в совращении школьницы и согласилась без последующих апелляций принять наказание в виде 15 лет тюрьмы с возможностью выйти под надзор через 10 лет.

Дело против женщины, которая работала в школе Shelby Middle School города Шелби, завели в феврале 2024 года. По данным следствия, с февраля 2020-го по октябрь 2021-го она совратила и многократно занималась сексом со школьницей, которая присматривала за ее маленькой дочерью.

После ареста Келленбергер извинилась перед пострадавшей. Во время последнего слова перед вынесением приговора она еще раз принесла извинения девушке и сказала, что заставила ее пройти через то, через что не должен проходить ни один подросток.

Помимо заключения, Келленбергер навсегда лишили права преподавать и запретили общаться с пострадавшей. После освобождения она в течение пяти лет будет находиться под надзором и в случае нарушения его правил вернется в тюрьму.

