Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 8 октября 2025Из жизни

Учительнице дали 15 лет тюрьмы за совращение 13-летней няни своей дочери

Учительницу из США приговорили к 15 годам тюрьмы за совращение 13-летней няни
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hayden Gray / Richland County Common Pleas Court

В США вынесли приговор учительнице из штата Огайо, которая насиловала 13-летнюю няню своей дочери. Об этом сообщает New York Post.

В начале августа 41-летняя Стефани Келленбергер признала вину в совращении школьницы и согласилась без последующих апелляций принять наказание в виде 15 лет тюрьмы с возможностью выйти под надзор через 10 лет.

Дело против женщины, которая работала в школе Shelby Middle School города Шелби, завели в феврале 2024 года. По данным следствия, с февраля 2020-го по октябрь 2021-го она совратила и многократно занималась сексом со школьницей, которая присматривала за ее маленькой дочерью.

После ареста Келленбергер извинилась перед пострадавшей. Во время последнего слова перед вынесением приговора она еще раз принесла извинения девушке и сказала, что заставила ее пройти через то, через что не должен проходить ни один подросток.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Помимо заключения, Келленбергер навсегда лишили права преподавать и запретили общаться с пострадавшей. После освобождения она в течение пяти лет будет находиться под надзором и в случае нарушения его правил вернется в тюрьму.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице, которая совратила 11-летнего школьника. Женщине дали 10 лет тюрьмы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости