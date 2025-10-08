Россия
В России предрекли применение самого страшного оружия при передаче ВСУ Tomahawk

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Frank Augstein / AP

Если у Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажутся Tomahawk, то Россия будет использовать самое мощное оружие, вплоть до самого страшного, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Tomahawk хотя с небольшой скоростью летят, но у них очень серьезная точность попадания. Серьезная штука. Она не повлияет на ход боевых действий, но осложнит. Осложнит наши отношения со многими странами НАТО, в том числе с США. Но найдется чем уничтожить их, чем ответить. Оружие будет использовано самое эффективное», — заявил Колесник.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что передача Tomahawk Киеву станет началом операции Вашингтона против Москвы. Таким образом, он признал правоту президента России Владимира Путина в вопросе, связанном с военной помощью Украине.

Издание El Mundo со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может поставить ракеты Tomahawk для давления на Россию, а затем увеличить поставки, если окажется недоволен результатом.

