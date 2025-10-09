Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:27, 9 октября 2025Из жизни

105-летняя женщина отпраздновала день рождения на работе

Итальянка отпраздновала 105-летие на рабочем месте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Италии женщина отпраздновала 105-й день рождения на рабочем месте. Об этом пишет Sputnik Mundo.

Видеопоздравление Летиции Галли, руководителя обувной фабрики, стало вирусным в соцсетях. Она отметила 105-летие прямо на работе в окружении коллег и подчиненных. Несмотря на возраст, итальянка по-прежнему ходит в офис и занимается бизнесом, который основал ее отец еще до Второй мировой войны — в 1926 году.

Галли заняла его место в 1939 году, когда ей было всего 19 лет. Девушка смогла не только сохранить, но и укрепить позиции бренда в военные годы. Хотя в 2005 году бразды правления перешли к третьему поколению семьи Галли, Летиция до сих пор остается активной частью команды и лицом компании. Долгожительница утверждает, что не собирается на пенсию, поскольку работа помогает ей ощущать себя нужной и поддерживать социальные связи.

Геронтологи связывают здоровую старость с социальной активностью и интересом к работе. Признание со стороны коллег, рабочие мероприятия и ежедневное общение идут на пользу здоровью пожилых людей. Социальная активность снижает риск развития депрессии, тревожности и даже сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее 108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Сицуй Хакойси была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    Жители российского города остались без воды

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости