105-летняя женщина отпраздновала день рождения на работе

Итальянка отпраздновала 105-летие на рабочем месте

В Италии женщина отпраздновала 105-й день рождения на рабочем месте. Об этом пишет Sputnik Mundo.

Видеопоздравление Летиции Галли, руководителя обувной фабрики, стало вирусным в соцсетях. Она отметила 105-летие прямо на работе в окружении коллег и подчиненных. Несмотря на возраст, итальянка по-прежнему ходит в офис и занимается бизнесом, который основал ее отец еще до Второй мировой войны — в 1926 году.

Галли заняла его место в 1939 году, когда ей было всего 19 лет. Девушка смогла не только сохранить, но и укрепить позиции бренда в военные годы. Хотя в 2005 году бразды правления перешли к третьему поколению семьи Галли, Летиция до сих пор остается активной частью команды и лицом компании. Долгожительница утверждает, что не собирается на пенсию, поскольку работа помогает ей ощущать себя нужной и поддерживать социальные связи.

Геронтологи связывают здоровую старость с социальной активностью и интересом к работе. Признание со стороны коллег, рабочие мероприятия и ежедневное общение идут на пользу здоровью пожилых людей. Социальная активность снижает риск развития депрессии, тревожности и даже сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Сицуй Хакойси была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.