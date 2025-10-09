Бывший СССР
Алиев приехал к Путину

Президент Азербайджана Алиев приехал в Душанбе, где находится Путин
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в столицу Таджикистана — Душанбе, где уже находится президент России Владимир Путин, у них запланирована первая после начала охлаждения отношения между Москвой и Баку встреча. Об этом сообщает агентство Report.

В Душанбе Алиев приехал на заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Во время мероприятия состоится и его двусторонняя встреча с Путиным.

«В международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул», — сообщает агентство.

Первые переговоры Путина и Алиева с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году анонсировал накануне Дмитрий Песков. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года.

