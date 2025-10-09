Бывший СССР
06:01, 9 октября 2025

Военный эксперт рассказал об обстановке в зоне СВО

Военный эксперт Глазунов: По всей линии фронта идут позиционные бои
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сейчас не только на харьковском направлении, но и по всей линии фронта идут позиционные бои, заявил военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Обстановку он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российские военные отбили контратаку в Харьковской области, которую предприняли силы спецроты 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По всей линии фронта идут позиционные бои. То есть мы освобождаем территории, но понемногу, по чуть-чуть. Естественно, украинская армия пытается отбросить нас с захваченных территорий, поэтому она и контратакует. Такие сводки будут постоянно и по Харьковской, и по Донецкой, и по Херсонской, Запорожской области, что мы атакуем — украинская армия предпринимает контратаку с попыткой выбить нас с той территории, которая была захвачена», — поделился эксперт.

7 октября российские войска заняли центр ключевого города Харьковской области — Купянска. За последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе, достигнув более одного километра в сутки.

До этого генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские военные формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском.

