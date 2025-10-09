Группа школьников попала в больницу в Самаре после поездки на поезде

Mash: Группа школьников отравилась во время поездки на поезде в Кисловодск

Группа школьников отравилась во время поездки на поезде в санаторий в Кисловодске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в скорую в ночь с 8 на 9 октября. Среди пострадавших оказались 25 учеников школы в Челябинской области, которые ехали в сопровождении педагогов и родителей из Тынды в Кисловодск.

После осмотра 16 детей попали в Самарскую областную детскую инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Позже девятерых отправили домой.

В РЖД рассказали изданию, что симптомы отравления у детей появились еще до посадки в поезд. По словам одной из сопровождающих, ранее в их учебном заведении была вспышка инфекции.

