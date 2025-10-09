Наука и техника
Тайну iPhone 4 раскрыли спустя 15 лет

Экс-инженер Apple раскрыл тайну плохого сигнала в iPhone 4 спустя 15 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kiichiro Sato / AP

Бывший инженер Apple Сэм Генри Голд рассказал, что главный недостаток iPhone 4 был устранен небольшим патчем. На это обратило внимание издание MacWorld.

С выпуском iPhone 4 в 2010 году был связан крупный скандал Antennagate. Оказалось, что при определенном хвате устройство переставало принимать сотовой сигнал, как положено. В итоге Apple пришлось раздать владельцам смартфона бесплатные бамперы, которые не позволяли держать телефон «неправильно». Спустя 15 лет экс-инженер Apple объяснил, что на самом деле компания решила проблему не раздачей бесплатных бамперов, а обновлением.

Генри Голд раскрыл тайну, что iPhone 4 переставал ловить сигнал из-за ошибок в операционной системе (ОС) девайса. Спустя несколько недель после выхода гаджета специалисты изменили прошивку антенны, выпустив патч размером всего 20 байт. Благодаря новой формуле ОС более плавно показывала снижение уровня приема сигнала.

Также смартфон чаще показывал, что он уверенно принимает сигнал, хотя иногда это было не так. «Это небольшое изменение, вероятно, помогло снизить панику по поводу слабого приема сигнала на iPhone», — отметили журналисты. Apple учла недостатки конструкции устройства: спустя год в iPhone 4s изменили расположение полосок антенн, окончательно решив проблему плохого приема сигнала.

Ранее бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв, которого называют одним из создателей iPhone, извинился перед владельцами девайса. Он отметил, что из-за смартфона Apple люди стали зависимыми от гаджетов.

